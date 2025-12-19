CAN 2025 : Les Lions de la Teranga s’envolent ce vendredi pour Tanger

Les Lions de la Teranga ont tenu, ce jeudi, leur avant-dernière séance d’entraînement à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. Le départ de la sélection nationale pour Tanger est prévu ce vendredi.

La séance s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par une forte communion entre les joueurs et le public venu nombreux soutenir l’équipe nationale, offrant un moment de partage apprécié à la fin de l’entraînement.