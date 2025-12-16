CAN 2025: Ilay Camara réagit après la déclaration de son forfait

Le jeune défenseur sénégalais Ilay Camara, 22 ans, devait disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de la Téranga. Joueur du RSC Anderlecht, il évolue au poste de latéral droit, un rôle important pour équilibrer la défense et soutenir l’attaque.

Mais une blessure musculaire à l’ischio-jambier droit, survenue lors d’un match de championnat en Belgique, l’a contraint à déclarer forfait. Les examens médicaux réalisés à Dakar ont confirmé qu’il ne pourrait pas participer à la compétition.

Sur Instagram, Camara a exprimé sa déception mais aussi son soutien total à ses coéquipiers. “Je serai malgré tout derrière l’équipe à chaque instant, en tant que premier supporter”, a-t-il déclaré.

Malgré son absence , il réaffirme son attachement au collectif et sa volonté de voir le Sénégal décrocher une deuxième étoile.