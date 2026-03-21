CAN 2025 – Idrissa Ndiaye limogé par son club marocain pour avoir…

Par
Souleymane Diagne
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L’Union islamique d’Oujda a annoncé la résiliation du contrat de son joueur sénégalais Idrissa Ndiaye.

Selon les informations rapportées par Foot Africa, cette décision serait liée à une réaction du joueur sur les réseaux sociaux. Idrissa Ndiaye se serait moqué de la décision du Jury d’appel de la CAF attribuant le sacre de la CAN-2025 au Maroc.

À ce stade, aucune communication officielle du club ne précise clairement les motifs exacts de cette rupture.

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