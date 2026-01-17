CAN 2025 : Hallucinant, le Sénégal ne sait toujours pas où s’entraîner pour la veille de la finale

A moins de 48 heures de la finale de CAN 2025 face au Maroc, le staff de l’équipe nationale du Sénégal ne sait toujours pas où l’équipe s’entraînera ce samedi, veille de match, informe la RTS dans l’émission « Marhaba ». La CAF aurait proposé l’annexe du stade de Rabat, mais la fédération a refusé pour éviter de dévoiler des informations cruciales à l’adversaire.

La finale de la CAN 2025 face au pays hôte s’annonce déjà épique. Après le quota très faible de billets réservé aux Sénégalais, puis le fiasco sécuritaire lors du voyage de l’équipe du Sénégal à Rabat, le Maroc et la CAF s’illustrent encore dans la préparation de ce dernier match. Selon la RTS, au moment où ses lignes sont écrites, l’équipe du Sénégal ne sait pas où elle s’entraîne demain, à la veille de sa finale face au Maroc. La CAF avait proposé un lieu aux Sénégalais, mais la Fédération sénégalaise de football n’avait pas jugé le lieu adéquat pour une préparation sereine et hermétique. Résultat, les choses traînent et la CAF n’a toujours pas trouvé d’alternative.

Ce vendredi, à 48 heures du match, les joueurs sénégalais ont fait un footing à leur hôtel, en attendant de connaître le lieu de l’entraînement de demain. Une situation surprenante, qui pourrait remettre en question l’organisation au Maroc.