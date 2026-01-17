CAN 2025 – La FSF dénonce de graves dysfonctionnements avant la finale

À quelques heures de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié un communiqué officiel depuis Tanger, exprimant ses vives inquiétudes face à plusieurs dysfonctionnements notés dans l’organisation.

Transparente et déterminée à défendre les intérêts du Sénégal, la FSF a détaillé, point par point, les difficultés rencontrées par la délégation nationale en marge de cette rencontre capitale.

Sécurité et accueil : une arrivée sous tension à Rabat

La FSF déplore l’absence totale de dispositif de sécurité lors de l’arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat.

Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité jugée dangereuse, en contradiction avec les standards de sécurité exigés pour une finale continentale.

L’instance fédérale souligne que ce manque de protection est inacceptable pour une compétition de cette envergure, surtout à ce stade du tournoi.

Hébergement : un hôtel obtenu après protestation

Concernant la logistique, la FSF révèle qu’il a fallu adresser une protestation officielle pour obtenir un hébergement conforme aux normes.

Initialement, le Sénégal ne disposait pas d’un cadre hôtelier adapté à la récupération des joueurs.

Ce n’est qu’après cette démarche formelle qu’un établissement cinq étoiles a finalement été attribué aux Lions, assurant ainsi des conditions d’hébergement dignes d’une finale de Coupe d’Afrique.

Entraînement : refus du camp de base de l’adversaire

La FSF a également refusé catégoriquement de s’entraîner au Complexe Mohammed VI, désigné par la CAF.

Motif : ce site est le camp de base de l’équipe adverse, ce qui pose un problème d’équité sportive évident.

À ce jour, la fédération précise ne pas avoir reçu de notification officielle concernant le site d’entraînement qui sera attribué à l’équipe nationale du Sénégal.

Billetterie : des quotas jugés insuffisants

Autre sujet d’inquiétude : la gestion des billets pour la finale. La FSF indique que la dotation officielle n’est que de deux tickets VVIP, sans possibilité d’achat complémentaire, contrairement à ce qui avait été autorisé en demi-finale.

La fédération a tout de même réussi à obtenir des billets dans les limites imposées par la CAF :

300 tickets en catégorie 1

850 en catégorie 2

1 700 en catégorie 3

Mais malgré cet effort, la FSF juge ces quantités largement insuffisantes au regard de la demande et déplore des restrictions qui pénalisent les supporters sénégalais.

Appel au fair-play et à l’équité

La FSF appelle la CAF et le Comité d’Organisation Local à prendre des mesures correctives immédiates afin d’assurer le respect des principes de fair-play, d’égalité de traitement et de sécurité. L’instance rappelle que ces valeurs sont indispensables à la réussite de cette grande fête du football africain. « La FSF reste attachée à l’équité sportive et à la transparence. Elle appelle à des conditions justes pour tous les finalistes. », ajoute le communiqué

Cheikh Gora DIOP, envoyé spécial à Rabat (Maroc)