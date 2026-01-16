CAN 2025 : Pas de billets pour la finale, le message de désolation de Kalidou Koulibaly

À quelques jours de la finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la question de l’accès aux billets continue de faire grincer des dents. De nombreux supporters sénégalais dénoncent un quota extrêmement limité, rendant presque impossible l’obtention d’un ticket pour l’ultime rencontre du tournoi entre le Sénégal et le Maroc. Une situation frustrante qui touche aussi bien le public que certains Lions.

Capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly n’a pas caché sa déception face à cette organisation jugée restrictive. Sur un de ses pages réseaux sociaux, le défenseur sénégalais s’est montré compatissant envers les supporters laissés pour compte. « Malheureusement, je n’ai pas de place pour la finale. Le quota a été très limité, donc je ne peux pas vous satisfaire, désolé », a-t-il confié, visiblement affecté par l’incapacité à répondre à la forte demande.

Cette pénurie de billets soulève une nouvelle fois le débat sur la gestion et la répartition des places lors des grands événements sportifs africains. Alors que la CAN 2025 promet un spectacle de haut niveau sur le terrain, en dehors, de nombreux fans devront se contenter de suivre la finale à distance, faute d’avoir pu décrocher le précieux sésame.