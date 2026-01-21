CAN 2025 : la CAF double la mise avec une prime record de 10 millions de dollars

Le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée au Maroc, ne se résume pas à une ligne de plus dans le palmarès du football continental. S’il consacre une génération dorée et confirme la domination des Lions de la Teranga, ce nouveau titre met surtout en lumière une transformation profonde : celle du modèle économique du football africain, désormais entré dans une nouvelle dimension.

Quatre ans après le triomphe historique de Yaoundé, le Sénégal s’impose une nouvelle fois comme une référence sportive. Mais entre la CAN 2021 et l’édition 2025, ce n’est pas seulement le niveau de jeu qui a évolué. Les chiffres, eux aussi, racontent une autre histoire.

En 2021, au Cameroun, le Sénégal remportait la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire après une finale âprement disputée face à l’Égypte. À l’époque, la Confédération africaine de football (CAF) avait attribué au vainqueur une prime de 5 millions de dollars, un montant alors perçu comme une avancée majeure pour le football africain.

À cette récompense continentale s’était ajoutée une reconnaissance nationale forte. L’État du Sénégal avait annoncé une prime individuelle estimée à 50 millions de francs CFA par joueur, assortie de l’attribution de terrains. Un geste hautement symbolique, salué comme la concrétisation d’un rêve collectif longtemps attendu.

CAN 2025 : le passage à une autre dimension financière

L’édition 2025 marque une rupture nette. Selon un rapport publié par Africa Sports Unified, la prime accordée au vainqueur atteint désormais 10 millions de dollars, soit le double de celle versée quatre ans plus tôt. Une progression qui traduit l’ampleur des changements structurels opérés autour de la compétition.

Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs : explosion des droits télévisés, diffusion de la CAN dans plus de 85 marchés internationaux, production intégrale en ultra-haute définition et stratégie de valorisation globale de l’image du tournoi. La Coupe d’Afrique des Nations n’est plus un simple rendez-vous continental ; elle s’affirme désormais comme un événement sportif à portée mondiale.

Pour les joueurs sénégalais, cette évolution se traduit mécaniquement par une prime collective bien plus conséquente. Même en l’absence de communication officielle détaillée, l’écart avec 2021 est manifeste : les champions de 2025 percevront individuellement des montants largement supérieurs à ceux de la génération sacrée de Yaoundé.

Au-delà des chiffres, cette progression illustre une transformation profonde du football africain. Comme le souligne Africa Sports Unified, la CAN est désormais pensée comme un produit sportif global, capable de générer des revenus comparables à ceux des grandes compétitions internationales.

Pour le Sénégal, double champion d’Afrique en moins d’une décennie, cette dynamique confirme un statut de locomotive du football continental. Pour les joueurs, elle symbolise une reconnaissance nouvelle, où la performance sportive s’accompagne désormais d’une rémunération à la hauteur des enjeux économiques et médiatiques du football moderne africain.