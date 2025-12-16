CAN 2025: Après Ilay Camara, un autre lion convoqué par Pape Thiaw blessé

Le Sénégal devra composer sans l’un de ses atouts offensifs à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Touché à la cuisse lors de la rencontre face à l’AS Roma, Assane Diao sera indisponible plusieurs semaines et ne disputera pas la compétition continentale prévue au Maroc, d’après wiwsport.

Les images parlaient d’elles-mêmes. Juste avant la pause, ce lundi soir, l’attaquant de Como s’est effondré après une longue chevauchée, laissant craindre le pire. Le joueur, visiblement affecté, a immédiatement déclenché une vive inquiétude aussi bien du côté de son club que de la sélection sénégalaise. Très vite, l’alerte s’est transformée en véritable onde de choc.

Selon nos confrères, Assane Diao souffre d’une blessure musculaire de grade II aux ischio-jambiers. Un diagnostic qui implique une indisponibilité estimée entre six et huit semaines. Un délai incompatible avec le calendrier de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroule du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

C’est une perte majeure pour les Lions et pour le sélectionneur Pape Thiaw, qui comptait sur la vivacité et la percussion du jeune attaquant. Mais au-delà de l’impact sportif, c’est surtout une immense désillusion pour le joueur lui-même. En mars 2025, Assane Diao avait fait le choix fort de mettre de côté l’Espagne pour s’engager avec le Sénégal, animé par le rêve de disputer cette CAN tant attendue.

Malgré un historique de blessures ces derniers mois et les réserves exprimées en interne, notamment du côté de son club et de son entraîneur Cesc Fàbregas, le joueur avait tout fait pour être prêt à temps. Son objectif était clair : défendre les couleurs sénégalaises sur la scène continentale. Le destin en a finalement décidé autrement.

Assane Diao n’est d’ailleurs pas le seul à voir la CAN lui échapper. Comme lui, Ilay Camara est également contraint de renoncer. Le latéral droit d’Anderlecht souffre du même type de blessure musculaire et sera forfait pour la compétition. Deux absences de taille qui viennent fragiliser l’équilibre du groupe à quelques jours du coup d’envoi.

Avec une liste de 28 joueurs déjà convoqués et cinq réservistes à disposition, Pape Thiaw devrait désormais puiser dans son réservoir pour pallier ces forfaits de dernière minute. Un nouveau défi pour le sélectionneur, appelé à réajuster ses plans à l’aube d’une CAN où le Sénégal avance toujours avec l’ambition affichée de jouer les premiers rôles.