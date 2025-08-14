Cambriolage au domicile de Demba Ba à Paris : deux suspects interpellés

Dans la nuit de mardi à mercredi, le domicile parisien de l’ancien footballeur international sénégalais Demba Ba, situé dans le XVIe arrondissement de la capitale, a été la cible d’un cambriolage. Deux individus ont pénétré par effraction dans l’appartement de l’ex-attaquant de Chelsea avant de prendre la fuite avec leur butin, dont la nature n’a pas été précisée par les autorités.

La cavale des deux suspects aura été de courte durée. Moins de 25 minutes après leur méfait, les forces de l’ordre, alertées, ont repéré et interpellé les deux hommes dans les beaux quartiers de Paris. Selon une source policière, les suspects, âgés d’une vingtaine d’années, étaient en état d’ébriété au moment de leur arrestation. Ils ont été conduits au commissariat et placés en cellule de dégrisement en attendant leur garde à vue. Un troisième individu, impliqué dans l’affaire, est toujours recherché.

Ce cambriolage ravive le souvenir d’un épisode marquant pour les supporters du Paris Saint-Germain. Demba Ba, né à Sèvres et formé à Montrouge, est une figure bien connue du football français. Supporter du PSG dans sa jeunesse, il est pourtant entré dans l’histoire du club parisien pour une raison bien particulière. Le 8 avril 2014, alors qu’il jouait pour Chelsea, Demba Ba avait inscrit un but décisif à Stamford Bridge, éliminant le PSG en quart de finale de la Ligue des champions et brisant les espoirs parisiens d’accéder aux demi-finales.

Aujourd’hui directeur sportif de Dunkerque en Ligue 2, Demba Ba reste une personnalité respectée dans le monde du football, tant pour son parcours de joueur que pour son engagement dans le développement du sport. Cet incident, bien que regrettable, ne semble pas lié à son passé de footballeur, mais les circonstances exactes du cambriolage restent à éclaircir.

Pour l’heure, les autorités n’ont communiqué aucune information sur le montant ou la nature du butin dérobé. L’enquête se poursuit pour identifier le troisième suspect et déterminer les motivations derrière ce cambriolage. Les deux individus interpellés devraient être entendus dans les prochaines heures, une fois leur garde à vue officiellement notifiée.

Ce fait divers, survenu dans l’un des arrondissements les plus huppés de Paris, rappelle la vulnérabilité des personnalités publiques face à ce type de méfaits. Demba Ba, qui n’a pas encore réagi publiquement, devrait pouvoir compter sur l’efficacité des forces de l’ordre pour faire toute la lumière sur cette affaire.