Cambérène : trois suspects arrêtés pour sextape, chantage et répudiation

Le commissariat des Parcelles Assainies (Unité 15) a arrêté I. Sarr (23 ans, plombier), M. Gningue (22 ans, tapissier) et N. Diop (19 ans) à Cambérène, pour collecte et diffusion illicite d’images à caractère obscène, harcèlement et chantage sexuel. Ils ont été déférés au parquet de Dakar ce jeudi 17 juillet 2025, selon des sources de Seneweb.

L’affaire a secoué Cambérène, où une femme, A. Thiam, a été répudiée par son mari après qu’il a reçu une sextape la mettant en scène. Le 6 juillet 2025, vers 16h, un individu utilisant le numéro 78 859… a contacté la mère d’A. Thiam via WhatsApp, demandant où se trouvait sa fille. A. Thiam, en possession du téléphone de sa mère, a répondu, mais l’interlocuteur l’a menacée : « Fais-moi une vidéo sexuelle, sinon je vais envoyer la vidéo que je détiens à ton mari. » Paniquée, elle a rendu le téléphone à sa mère, mais le maître-chanteur a envoyé la vidéo à cette dernière, exigeant qu’A. Thiam le rejoigne pour une « séance d’intimité » ou lui verse 60 000 FCFA. Vers 19h, le mari d’A. Thiam a reçu la sextape et a immédiatement répudié son épouse.

Suite à la plainte déposée par A. Thiam auprès du commissaire Alexandre Denango Sarré, les investigations ont permis d’identifier I. Sarr comme l’auteur du chantage, via des réquisitions téléphoniques. Ce dernier a admis avoir utilisé le numéro incriminé et a désigné M. Gningue comme la source de la vidéo. Interrogé, M. Gningue a confessé avoir récupéré la sextape sur le téléphone de N. Diop, qui a reconnu l’avoir reçue en mode « vue unique » via WhatsApp de la part de M. Ngom, actuellement en fuite hors de Dakar. A. Thiam, bien que courtisée par M. Ngom, nie lui avoir envoyé la vidéo.

Les trois suspects, domiciliés à Cambérène, sont en garde à vue pour collecte et diffusion illicite d’images, harcèlement et chantage sexuel.