Du café au cannabis : un vendeur ambulant de Thiaroye condamné pour trafic de stupéfiants

Une opération de routine au commissariat de Thiaroye a permis de démanteler un petit réseau de distribution de chanvre indien dissimulé derrière une activité anodine de vente de café ambulant. Deux hommes, Adiouma Barry et Ibrahima Camara, ont comparu jeudi devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour offre et cession de stupéfiants. Si l’un a été relaxé, l’autre écope de deux ans de prison ferme.

Tout a commencé par un renseignement anonyme transmis aux enquêteurs du commissariat de Thiaroye. Postés en surveillance discrète aux abords du marché, les policiers n’ont pas tardé à repérer un comportement suspect. Leur attention s’est portée sur Adiouma Barry, un livreur de “thiak-thiak” âgé de 26 ans, intercepté près d’une poussette à café. Quelques instants plus tôt, il avait accompagné son client, Ibrahima Camara, un vendeur ambulant de café de 27 ans, pour une livraison dans la zone de Keur Massar.

À l’arrivée des forces de l’ordre, Camara avait opportunément disparu pour “acheter du sucre”, laissant Barry seul avec les bagages. La fouille immédiate a révélé 1,4 kg de chanvre indien, soigneusement emballé et dissimulé au milieu des ustensiles de la poussette. Ce qui ressemblait à une simple transaction commerciale s’est avéré être une opération de trafic de drogue.

Selon les investigations menées par la police, Ibrahima Camara, déjà connu des services judiciaires pour des antécédents similaires, utilisait son commerce de café comme couverture idéale. La poussette ambulante, omniprésente dans les rues de Dakar, permettait de se fondre dans la foule et d’écouler la marchandise illicite sans attirer l’attention. Camara s’approvisionnait régulièrement à Diamniadio, une zone connue pour ses circuits de trafic, avant de confier les colis à des complices comme Barry pour les livrer.

“Derrière cette façade innocente de vendeur de café, se cachait un réseau bien rodé de distribution de stupéfiants”, a déclaré un officier de police impliqué dans l’enquête, sous couvert d’anonymat. Le chanvre indien, substance prohibée au Sénégal, continue de poser un défi majeur aux autorités, avec une augmentation des saisies ces dernières années dans la région de Dakar.

Déférés devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, les deux prévenus ont présenté des versions diamétralement opposées lors de leur audience jeudi. Adiouma Barry, défendu sans avocat, a nié toute implication active dans le trafic. “Je n’étais qu’un simple chauffeur, payé 4 000 FCFA pour transporter les bagages. Je ne savais pas ce qu’ils contenaient”, a-t-il plaidé, contestant les aveux qu’il aurait faits lors de sa garde à vue et consignés dans le procès-verbal.

De son côté, Ibrahima Camara a adopté une attitude plus coopérative, reconnaissant les faits. “Oui, je me suis approvisionné à Diamniadio et j’ai confié les colis à mon ami pour la livraison”, a-t-il admis devant les juges, expliquant que la pression économique l’avait poussé vers cette dérive.

Le parquet, convaincu de la culpabilité principale de Camara, a requis deux ans de prison ferme à son encontre, tout en demandant la relaxe de Barry au bénéfice du doute. “Les éléments à charge contre le second prévenu sont insuffisants pour établir une participation active”, a argumenté le procureur.

Le tribunal a tranché en suivant les réquisitions du parquet. Adiouma Barry bénéficie d’une relaxe, échappant ainsi à une condamnation pour manque de preuves irréfutables de sa connaissance du contenu des bagages. Ibrahima Camara, quant à lui, a été condamné à deux ans de prison ferme pour offre et cession de chanvre indien. Il a été immédiatement écroué.

Cette affaire met en lumière les défis persistants du trafic de drogue dans les quartiers populaires de Dakar, où les petits commerçants ambulants servent parfois de façade à des activités illicites. Les autorités sénégalaises, en collaboration avec des organismes internationaux, intensifient leurs efforts pour éradiquer ces réseaux, mais la précarité économique reste un terreau fertile pour de telles dérives.

Les deux hommes n’ont pas fait appel de la décision, marquant la fin d’un chapitre qui pourrait en annoncer d’autres dans la lutte contre les stupéfiants au Sénégal.