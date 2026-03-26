CAF: ce que le Sénégal peut et doit faire pour ne pas rendre le trophée avant…

À la suite de la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération sénégalaise de football (FSF) dispose d’un délai restreint pour contester la restitution du trophée et des médailles. Conformément à l’article 48 des statuts de la Confédération, le Sénégal peut saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans les dix jours suivant la notification de la décision, rapporte L’Observateur.

Cet article stipule que le TAS est l’unique instance compétente pour statuer sur tout recours contre les sanctions disciplinaires rendues en dernier ressort par la CAF ou la FIFA. Toutefois, constate le journal, l’obstacle majeur réside dans l’alinéa 7 de ce même règlement : un recours devant le tribunal de Lausanne n’a pas d’effet suspensif automatique. En théorie, la décision de la CAF reste donc exécutoire, et le Sénégal pourrait être contraint de restituer la Coupe avant même que le TAS ne rende son verdict final.

Pour parer à cette éventualité, la FSF a la possibilité de solliciter des mesures conservatoires, à savoir une suspension de l’exécution de la sentence. L’objectif de cette stratégie est de maintenir le trophée et les médailles en terre sénégalaise jusqu’à ce que le tribunal arbitral tranche définitivement sur le fond de l’affaire, suggère le quotidien du Groupe futurs médias.