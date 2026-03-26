CAF: les quatre choses que le Maroc voulait qu’on enlève au Sénégal…

Me Seydou Diagne, le coordonnateur du collectif des avocats de la Fédération sénégalaise de football, a tenu à rassurer les sénégalais. Il a même fait une révélation sur la décision de la CAF qui n’a aucunement demandé, dit-il, à rendre le trophée, encore moins les médailles.

“Je vais vous dire une chose qui n’est pas connue du grand public pour des tas de raisons, mais qui n’est pas incompatible avec la procédure d’arbitrage qui est en cours” a d’emblée déclaré Me Diagne, ce jeudi à Paris, face à la presse.

La robe noire révèle que le Maroc a demandé quatre choses à la CAF. Elle a, dit-il, demandé de constater que l’équipe du Sénégal s’est retirée. Sur ce point, “le constat a été fait par le jury disciplinaire”. Elle a ensuite demandé à la CAF de constater la victoire sur tapis vert. Et le jury disciplinaire d’appel, “lui a donné ce deuxième point en même temps que le retrait qui est constaté”.

“Mais le Maroc demande deux choses encore plus importantes: c’est que le titre soit retiré à l’équipe victorieuse sur le terrain, qui est le Sénégal et que les médailles et le prize money, les récompenses, lui soient donnés. Les deux dernières demandes ont été rejetées par le jury d’appel”, précise le coordinateur du collectif des avocats de la Fsf.

La robe noire précise que la CAF n’en a pas fait mention dans les documents officiels : “Le jury d’appel, dans le dispositif qui nous a été notifié, a clairement indiqué qu’il rejetait toutes les autres demandes de la fédération royale marocaine. Le tapis vert est constaté 3-0. Le retrait de l’équipe du Sénégal est constaté. Mais les demandes de restitution du trophée, du prize money, la demande de couronnement du Maroc, sont rejetées”, précise-t-il.

Le coordonnateur du collectif des avocats de la Fédérations sénégalaise de football signale que pour en avoir le cœur net, il suffit de regarder le point neuf du dispositif. C’est pourquoi il a tenu à rassurer les supporters sénégalais, les sympathisants et ceux qui croient au droit.

“Il n’y a aucune décision à ce jour de la CAF, de son jury d’appel, qui ordonne à la fédération sénégalaise de football ou à la sélection nationale, de restituer les médailles et de restituer le trophée acquis sur le terrain. Cette décision n’existe pas”, précise-t-il.