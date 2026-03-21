CAF – Comment Augustin Senghor a eu vent du complot contre le Sénégal et…

De nouvelles révélations viennent alimenter la controverse autour de la finale de la CAN 2025. Selon le média Sport News Africa, un message attribué à Augustin Senghor aurait été adressé au président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, avant même l’annonce officielle du verdict du Jury d’appel.

D’après cette source, ce message exprime une vive inquiétude quant à des informations jugées sensibles, évoquant une réunion tenue à huis clos au Caire et une décision déjà actée concernant l’issue de la finale opposant le Sénégal au Maroc.

Dans ce texte, dont l’authenticité n’a pas été officiellement confirmée, Augustin Senghor écrit notamment : « J’ai appris par hasard que la commission d’appel s’était réunie à huis clos au Caire et avait décidé de retirer au Sénégal sa victoire et son titre de champion d’Afrique au profit du Maroc. J’espère qu’il s’agit d’une fake news. Mais si cette information s’avère exacte, ce sera un scandale énorme et inacceptable pour le football africain. »La teneur de ce message, s’il est avéré, soulève de nombreuses interrogations sur le fonctionnement interne de la CAF, en particulier sur la transparence des procédures et les conditions dans lesquelles certaines décisions majeures sont prises.