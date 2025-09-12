Burkina : gratuité de visa pour les ressortissants Africains

Le gouvernement burkinabé a annoncé, jeudi, l’instauration de la gratuité des visas pour les ressortissants africains.

« Désormais tout ressortissant d’un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s’acquitter des frais de visa ». L’annonce a été faite, jeudi, à l’issue du Conseil des ministres, par le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

La gratuité n’est pas synonyme de suppression du visa, précise le ministre. Les procédures d’obtention restent en vigueur, mais sans coût financier.

La décision du gouvernement s’appuie sur un rapport additif à la loi des finances rectificative 2025. Celle-ci s’intègre à une stratégie plus large de renforcement de la coopération intra-africaine.

En favorisant la circulation des biens et des personnes, le gouvernement entend stimuler le commerce, le tourisme et les relations diplomatiques.

Selon le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, avec ce rapport et conformément à la vision panafricaniste du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains.

L’adoption de ce décret vise à renforcer, d’une part, la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabè et, d’autre part, l’intégration africaine, selon le Ministre Sana.

Le Conseil des ministres a rappelé que cette réforme traduit la volonté politique du pays de bâtir des ponts plutôt que des frontières.

Le Burkina Faso espère ainsi devenir une terre d’accueil et d’échanges pour le continent. Avec cette décision, Ouagadougou envoie un signal fort. Celui d’un pays qui mise sur l’unité africaine pour renforcer sa place dans la région et affirmer sa souveraineté.

Un peu plus tôt, le Burkina Faso et l’Italie avaient conclu un accord bilatéral de suppression réciproque de visas. Cette mesure, toutefois, ne dispense pas les ressortissants burkinabè de l’obligation de visa pour se rendre dans les autres pays de l’espace Schengen.

HO/ac/Sf/APA