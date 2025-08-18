Burkina: La coordonnatrice résidente de l’ONU déclarée “persona non grata”

La junte burkinabè a déclaré lundi la coordonnatrice résidente de l’ONU “persona non grata” pour sa “responsabilité” dans un rapport “véhiculant des informations graves et mensongères” du secrétaire général de l’ONU sur les enfants et le conflit armé au Burkina Faso, miné par des violences jihadistes.

“Pour sa responsabilité dans la coprésidence de l’élaboration d’un rapport compilant des données sans sources objectives, sans preuves ni justificatifs, véhiculant des informations graves et mensongères”, Mme Carol Flore-Smereczniak “est déclarée +persona non grata+ sur le territoire du Burkina Faso”, a annoncé le gouvernement burkinabè dans un communiqué selon des informations reprises chez nos confreres de seneweb qui cite AFP.