L’Assemblée nationale a examiné, ce jeudi, le budget du ministère de la Justice pour l’exercice 2026, fixé à 81,35 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement (AE) et 81,01 milliards en crédits de paiement (CP). Cette enveloppe budgétaire, approuvée à l’unanimité, est répartie sur plusieurs programmes clés: le programme “administration pénitentiaire”, e programme “Justice judiciaire”, le programme “Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant”, “Bonne Gouvernance et Droits humains” et le programme “Pilotage et Coordination”

Parmi les priorités, le programme “administration pénitentiaire” reçoit la part la plus importante, avec 31,14 milliards de francs CFA en AE et 30,91 milliards en CP. Cette somme comprend notamment 13,56 milliards pour les dépenses de personnel, 8,74 milliards pour les biens et services, et 6,94 milliards pour les investissements en infrastructures pénitentiaires, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de détention et de renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires.

Le programme “Justice judiciaire” se voit allouer 26,20 milliards FCFA en AE et 26,18 milliards en CP, dont 18,34 milliards sont destinés au personnel, pour améliorer les ressources humaines et renforcer la capacité des juridictions. Le budget de ce programme comprend également des fonds pour les biens et services ainsi que pour les investissements, avec pour objectif d’optimiser le fonctionnement des tribunaux et réduire les délais de traitement des dossiers.

Dans le domaine de la protection de l’enfance, le programme “Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant” bénéficie de 8,14 milliards FCFA. Une partie significative de ce budget, soit 2,87 milliards, est dédiée aux biens et services, afin d’assurer un meilleur suivi des enfants en conflit avec la loi et de renforcer les structures d’accueil et de réinsertion.

Le programme “Bonne Gouvernance et Droits humains” est doté de 1,03 milliard de francs CFA, dont 400,7 millions pour le personnel et 326 millions pour les biens et services. Ces fonds visent à promouvoir une justice plus équitable et accessible, tout en renforçant le respect des droits humains dans l’administration judiciaire.

Enfin, le programme “Pilotage et Coordination” est financé à hauteur de 14,62 milliards de francs CFA en AE et 14,52 milliards en CP, dont une large part est consacrée aux transferts, afin d’assurer une gestion optimale des différentes entités sous l’autorité du ministère.

Le compte de commerce de l’administration pénitentiaire reçoit également une allocation de 200 millions de francs CFA pour l’acquisition de biens et services nécessaires à son bon fonctionnement.