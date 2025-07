Brelotte Bâ devient le nouveau Directeur Général de Sonatel

Brelotte Bâ a été nommé Directeur Général de Sonatel, en remplacement de Sékou Dramé, qui occupait ce poste depuis 2018.

Sa nomination a été officialisée ce jeudi 24 juillet à Paris, en France, lors du conseil d’administration du groupe Orange.

Âgé de 49 ans et natif de Saint-Louis du Sénégal, selon certaines sources dignes de foi, Brelotte Bâ prend la tête du premier opérateur de télécommunications du pays.

Diplômé de l’École Polytechnique X de Paris et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées de France, il a rejoint le groupe Orange-Sonatel en 2001.

Le nouvel homme fort de la Sonatel a dirigé plusieurs filiales du groupe en Afrique : en Guinée-Bissau (2008-2011), au Niger (2012-2017), en Guinée (2017-2018) et au Mali (2018-2022).

Au Mali, il s’est distingué par l’extension rapide de la couverture 4G à plus de 90 % de la population, le déploiement de la fibre optique, la modernisation des services Orange Money et le lancement d’un grand projet solaire en partenariat avec la compagnie nationale d’électricité.

D’ailleurs, ce travail remarquable a été salué en 2021 par le Prix du meilleur DG aux AfricaCom Awards.

Jusque-là, Brelotte Bâ occupait le poste de Directeur Général Adjoint d’Orange Moyen-Orient et Afrique, le numéro 2 du groupe pour la région, où il supervisait 18 filiales et plus de 163 millions de clients.

Sonatel est détenu majoritairement à 42,3 % par le groupe français Orange ; 27,2 % par l’État du Sénégal ; 7,3 % par ses salariés et 23,2 % par le public et les investisseurs institutionnels.

Avec Boubacar Kambel Dieng