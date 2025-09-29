Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal !

Le feuilleton judiciaire opposant l’opérateur économique Bocar Samba Dièye à la Cbao-Attijari vient de prendre un tournant décisif… et brutal. Selon des informations obtenues par Libération, le tribunal de commerce de Dakar s’est déclaré incompétent ce 22 septembre, rejetant l’opposition déposée par l’homme d’affaires contre l’exécution d’une décision d’expulsion de ses propres immeubles.

Cette affaire, qui traîne depuis plusieurs années, trouve son origine dans une créance contestée. Le 3 avril 2017, le tribunal hors classe de Dakar avait déjà ordonné l’expulsion de Bocar Samba Dièye de trois immeubles stratégiques – immatriculés TF 8403/GR, 16.797/GR et 9293/GR – sur la base d’une saisie opérée par la Cbao-Attijari. À l’époque, la justice avait considéré que Dièye occupait les lieux « sans droit ni titre », autorisant l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant agissant en son nom.

Malgré cette décision, l’homme d’affaires a toujours nié la validité de la créance qui a motivé la saisie. Mais la banque a poursuivi ses démarches. Le 14 juillet 2025, Cbao-Attijari a signifié un acte d’expulsion, après avoir procédé à la mutation des immeubles en son nom. Dix jours plus tard, le 25 juillet, Bocar Samba Dièye était sommé de libérer les lieux sous 24 heures. Refusant de céder, il a introduit le 5 août 2025 une opposition que le tribunal de commerce vient de vider en sa défaveur.

En se déclarant incompétent, le tribunal a ouvert la voie à l’exécution immédiate de la décision d’expulsion et a en outre condamné Bocar Samba Dièye aux entiers dépens. Une double sanction qui laisse l’opérateur économique exproprié et financièrement fragilisé, tout en renforçant la position de la Cbao-Attijari dans ce bras de fer de longue haleine.

Pour Bocar Samba Dièye, c’est une défaite judiciaire lourde de conséquences : non seulement il perd la bataille pour ses immeubles, mais il se retrouve désormais expulsé de biens qu’il continue de revendiquer. L’homme d’affaires peut encore envisager d’autres recours, mais la banque détient désormais un avantage déterminant dans ce duel où chaque décision de justice rapproche un peu plus l’opérateur d’une perte définitive de son patrimoine.