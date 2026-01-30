Le dossier s’emballe. Après le revers essuyé devant la Chambre d’accusation, les avocats de Pape Malick Ndour, sous la houlette de Me Antoine Mbengue, ont déposé un pourvoi en cassation ce jeudi.

À travers cette démarche, rapporte Les Échos, la défense conteste fermement la décision rendue mercredi dernier : la Chambre d’accusation avait alors annulé le placement sous bracelet électronique de l’ancien ministre – initialement accordé par le juge d’instruction – pour suivre les réquisitions du Parquet financier réclamant un mandat de dépôt.

Le pourvoi étant suspensif, le coordonnateur national de la Convergence des cadres de l’APR échappe, pour l’heure, à la prison. Sa situation judiciaire demeure inchangée jusqu’à l’arbitrage de la Cour suprême. Les conseils de l’intéressé disposent désormais d’un délai de quinze jours pour déposer leurs mémoires devant la Chambre pénale de la haute juridiction, qui aura le dernier mot dans ce dossier, conclut la même source.