Boycott prétendu de la France : Les «grandes» précisions de Sonko

Ousmane Sonko est actuellement en Italie, où il échange avec la diaspora sénégalaise sur le Plan de redressement. Devant nos compatriotes, le chef du gouvernement a tenu à répondre à ceux qui disent qu’il évite de se rendre en France.

«Quand on a décidé de faire cette rencontre ici, j’ai entendu certains dire que Sonko a boycotté la France. On n’a pas ce problème, notre maturité politique dépasse cela. Car je m’y rendais quand j’étais déjà dans l’opposition», a précisé le Premier ministre. Il rappelle être parti en France en 2016 quand il publiait son livre sur le pétrole, en 2018 lors de sa tournée politique et en 2019 après la présidentielle.

“Personne ne mettra son genou sur notre cou. C’est clair”

«En 2022, durant les évènements, le président français avait envoyé des émissaires qui m’ont trouvé à Dakar. Je les ai reçus et nous avons discuté. Donc on n’a pas ce problème. Nous avons des rapports avec tout le monde, nous n’avons de problème avec aucun pays. Mais personne ne mettra son genou sur notre cou. C’est clair», a martelé le Premier ministre.

Sur l’invitation de BpiFrance, Sonko précise : «Ils m’ont invité. Mais j’ai réservé ma réponse. Je leur ai dit que la période choisie pour l’activité coïncide avec celle du voyage du Pr Diomaye aux Nations unies. Le président de la République et son Premier ministre ne doivent pas s’absenter du territoire national au même moment. Donc je n’ai jamais promis d’honorer cette invitation», dit-il.