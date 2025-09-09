Biscuiterie : Un homme arrêté pour viol présumé sur un garçon de 11 ans

Le quartier des HLM 6 est en émoi. Un homme a été arrêté le dimanche 7 septembre par le Commissariat d’arrondissement des HLM Biscuiterie, suspecté d’avoir agressé sexuellement un garçon d’environ 11 ans. Selon la Police nationale, les faits se seraient déroulés dans la matinée, aux alentours de 10h.

La victime, un jeune garçon habitant dans ledit quartier, jouait au football avec ses amis lorsque l’agresseur présumé l’aurait abordé. Sous le prétexte de l’aider à récupérer des étais en bois dans une maison en construction du quartier HLM 6 Nimzatt, l’inconnu aurait réussi à l’isoler.

Toutefois, c’est sur la terrasse de l’immeuble en construction, que l’horreur se serait produite. L’enfant, selon ses déclarations aux enquêteurs, aurait été frappé au visage avant d’être forcé à se déshabiller et d’être victime d’une pénétration anale. Ses cris ont alerté l’épouse du propriétaire de la maison en construction, qui réside au rez-de-chaussée. Sans hésiter, elle a prévenu les jeunes du quartier qui se trouvaient sur le parking.

Ces derniers ont réagi en se rendant immédiatement sur les lieux où ils ont maîtrisé l’agresseur présumé avant de le conduire au commissariat des HLM Biscuiterie. .Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête est en cours. Une réquisition a été adressée au Médecin Chef du District Sanitaire Gaspard Camara afin que la victime soit examinée.