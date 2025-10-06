BILLETERIE : Forte hausse des prix pour Sénégal-Mauritanie, la FSF face à la polémique

La Fédération sénégalaise de football (FSF) est au centre d’une controverse majeure après avoir dévoilé les nouveaux tarifs de billetterie pour le match Sénégal contre la Mauritanie, prévu le 14 octobre au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’ajustement des prix, qui intervient à une semaine de la rencontre, a provoqué une vague de mécontentement chez les supporters.

​Les données publiées montrent une augmentation significative dans la majorité des zones du stade. Le billet le moins cher, en zone rouge (latérales et tribunes centrales), passe de 1 000 FCFA à 3 000 FCFA, enregistrant une hausse de 200 %. L’inflation est encore plus marquée pour les autres catégories.

​Les places en virage jaune sont désormais fixées à 10 000 FCFA, contre 3 000 FCFA auparavant. C’est dans la zone jaune centre que la hausse est la plus spectaculaire, le prix s’envolant de 5 000 FCFA à 20 000 FCFA. Enfin, les loges annexes passent de 15 000 FCFA à 20 000 FCFA, tandis que le prix de la loge VIP reste inchangé à 50 000 FCFA.

​Cette nouvelle grille tarifaire soulève des interrogations sur la stratégie économique de la FSF. L’instance rappelle que l’organisation d’un match des Lions à Dakar représente un coût conséquent : la seule location du Stade Abdoulaye Wade est estimée à 35 millions FCFA, auxquels s’ajoutent près de 90 millions FCFA pour les frais d’hébergement et de sécurité des équipes.

​L’objectif de cette hausse pourrait être de reproduire les recettes record de la billetterie observées lors de matchs à forte affluence, comme le barrage contre l’Égypte pour le Mondial 2022.

​Cependant, ces nouveaux prix s’ajoutent aux contraintes logistiques déjà existantes liées à l’accès au stade de Diamniadio, soulevant des inquiétudes quant à la capacité de la fédération à maintenir une forte mobilisation du public. La situation est d’autant plus complexe que l’enjeu sportif du match pourrait être réduit si le Sénégal valide sa qualification pour le Mondial 2026 lors de la rencontre précédente.