Bignona : Les villages de Courame, Djiral et Djibidione connectés à l’électricité

Les villages de Courame, Djiral et Djibidione, dans le département de Bignona, ont été raccordés au réseau électrique dans le cadre du Programme national d’électrification rurale. Ce raccordement marque une avancée majeure vers une équité territoriale réelle, selon le ministre de l’Énergie, Birame Soulèye Diop, qui a présidé la cérémonie de mise en service à Courame, en présence des autorités locales et du directeur de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).

Ces infrastructures énergétiques faciliteront le développement d’activités génératrices de revenus, amélioreront l’éducation et les soins de santé, et contribueront à l’amélioration générale des conditions de vie. À Courame, 67 installations intérieures sont en cours pour équiper les foyers.

Le ministre a rappelé que l’accès à l’énergie est un droit fondamental et un levier stratégique inscrit dans la vision présidentielle et l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Il a aussi souligné l’impact positif de ce projet sur la cohésion sociale et la paix dans la région.

Les habitants, dont Idrissa Diémé, se réjouissent de sortir de la liste des villages non électrifiés. Les autorités locales saluent l’amélioration des conditions pour l’entrepreneuriat féminin et les études des élèves, qui pourront désormais apprendre le soir grâce à l’éclairage.