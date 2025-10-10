Bignona: Le district sanitaire doté d’une salle de radiographie par la fondation du port autonome de Dakar

Les nombreuses difficultés que bravaient les malades du département de Bignona obligées de se rendre à Ziguinchor pour effectuer des analyses radiographiques sont désormais de vieux souvenirs. Pour cause, l’appareil de radiographie qui manquait au district sanitaire et qui poussait les patient à parcourir plusieurs kilomètres, a été mis à la disposition de la structure sanitaire par la fondation du port autonome de Dakar.

L’inauguration de cette infrastructure flambante neuve de dernière génération venue à son heure, a été pour le directeur du port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian, une occasion d’exprimer toute sa fierté de se retrouver au milieu de ses parents et au sein de la l’établissement sanitaire qui l’a accueilli au monde.

Monsieur Wally Diouf Bodian n’a pas manqué pour la même occasion de rappeler l’importance de maintenir avec rigueur l’appareil pour qu’il puisse amplement profiter aux populations du département et leur épargner les longs voyages sur Ziguinchor ou ailleurs.

Il a par ailleurs soutenu que d’autres actions sociales, notamment l’achat d’une ambulance et autres projets d’avenir seront menacés dans le département par la fondation du port autonome.

Prenant la parole à cette occasion, le médecin chef du district à salué et magnifié l’action de la fondation qui vient à travers son appui, mettre fin à plusieurs années de peines pour les médecins obligés à chaque de renvoyer les patients vers d’autres structures faute de moyens adéquats pour le diagnostic ou la prises en charge.

Dr Mamadou Lamine Sagna a pour conclure ses propos, formuler sous des applaudissements nourries de l’assistance et l’attention bien captée de ka délégation de ka fondation et des autorités locales, une vive demande. Celle de doter le département de Bignona d’un centre de santé de niveau 2.