BHS Médina : un inspecteur de police à la retraite décède devant le GAB

Un drame s’est produit au siège principal de la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS), à la Médina. C. Niass, inspecteur de police à la retraite âgé de 68 ans, aurait succombé à un malaise survenu au niveau de l’établissement bancaire.

Selon les informations recueillies par le commissariat d’arrondissement de la Médina, alerté de cette mort subite, l’ancien policier accompagnait sa belle-sœur, A. D., pour un retrait d’argent au niveau du GAB de la BHS. Pendant que cette dernière se trouvait à l’intérieur du GAB pour finaliser son opération, C. Niass patientait à l’extérieur. C’est à ce moment qu’il aurait été victime d’un malaise.

Les agents de sécurité présents sur les lieux ont immédiatement alerté le service sanitaire de la BHS. M.M., l’infirmier de l’établissement bancaire, s’est rapidement rendu sur place pour porter assistance au sexagénaire.

Selon les déclarations de l’infirmier aux enquêteurs, un massage cardiaque a été pratiqué pendant près de 30 minutes, mais la victime ne réagissait pas. Le docteur S. A. K. N. du SAMU a été appelé en renfort. Le médecin du SAMU, malgré les tentatives de réanimation déjà effectuées, a officiellement constaté le décès de C.Niass à 16 h 28 mn, selon des sources de Seneweb. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital et une enquête a été ouverte



