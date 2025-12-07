Bénin: Des militaires auteurs de la tentative de coup d’État arrêtés

Une douzaine de militaires ont été arrêtés dimanche au Bénin, a appris l’AFP de sources militaires et sécuritaire, après la tentative de coup d’État survenue dans la matinée dans la capitale économique béninoise Cotonou, que le gouvernement affirme avoir mise en “échec”.

Une première source militaire a fait état de 13 arrestations, tandis qu’une autre a indiqué que “tous ceux qui sont aux arrêts sont des militaires, dont un déjà radié de nos effectifs”. Selon une source sécuritaire, les auteurs de la tentative de putsch font partie des interpellés.