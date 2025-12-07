Bénin : la CEDEAO condamne la tentative de putsch

La CEDEAO a condamné dimanche la tentative de coup d’État survenue en République du Bénin, dénonçant une « action anticonstitutionnelle » visant à renverser les institutions. Dans un communiqué publié à Abuja, l’organisation a réaffirmé son soutien au gouvernement béninois et a menacé d’avoir recours, si nécessaire, au déploiement de la force régionale en attente pour défendre l’intégrité du pays.

À Cotonou, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris la parole depuis les studios de la SRTB pour détailler la situation et rassurer la population. Selon lui :

« Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l’État et ses Institutions. Face à cette situation, les Forces Armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le Gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. »

Le ministre souligne que tous les mutins ont été neutralisés ou appréhendés, tandis que les forces régulières sécurisent les points stratégiques de la capitale.

La CEDEAO, de son côté, tient les auteurs du complot pour responsables de toute perte en vies humaines ou dégâts matériels, et appelle au respect total de la Constitution béninoise.