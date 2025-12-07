Bénin : bataille de communication autour du coup d’État, le colonel Tigri réapparaît dans une vidéo

L’activiste panafricaniste Kemi Seba a diffusé ce dimanche un message attribué au colonel Tigri, présenté comme l’un des meneurs de la tentative de coup d’État en cours au Bénin. Dans cette vidéo relayée sur ses réseaux sociaux, Kemi Seba affirme que, contrairement aux déclarations officielles du gouvernement, « le camp de Patrice Talon n’a pas repris le contrôle de la situation ».

Selon l’activiste, le colonel Tigri conteste la version des autorités béninoises et dénonce ce qu’il qualifie de « propagande ». La vidéo prétend montrer un appel du militaire aux populations, dans un contexte où la situation reste confuse à Cotonou et où aucune vérification indépendante n’a pour l’instant pu confirmer l’authenticité de ces déclarations.

Le gouvernement béninois, pour sa part, maintient que la tentative de putsch a été « totalement maîtrisée » et que les mutins ont été neutralisés ou arrêtés. La CEDEAO a condamné l’action et réaffirmé son soutien aux autorités constitutionnelles.

https://x.com/KemiSeba1/status/1997677039726305354?s=20