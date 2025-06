Les bâtiments en ruine au Senegal:entre héritage menace et enjeux de modernisation

Le Sénégal, carrefour culturel de l’Afrique de l’Ouest, possède un patrimoine architectural riche mais fragile, témoin silencieux des différentes époques qui ont façonné son histoire. Des bâtiments coloniaux aux constructions post-indépendance, nombreux sont les édifices qui tombent aujourd’hui en ruine, victimes du temps, de la négligence et des pressions immobilières. Cet article explore la situation préoccupante de ces bâtiments en péril, les enjeux de leur préservation et les initiatives pour sauvegarder la mémoire architecturale sénégalaise.

Le triste sort des monuments historiques dakarois Dakar, capitale en pleine expansion, voit disparaître progressivement son patrimoine architectural historique. Des bâtiments emblématiques comme le marché Sandaga et la maternité de l’hôpital Le Dantec ont déjà été démolis, malgré leur valeur historique et culturelle .

Construit en 1933, le marché Sandaga était un joyau d’architecture néo-soudanaise, inspiré des mosquées sahéliennes, avec ses tourelles caractéristiques et son rôle social de lieu de rencontres . Sa destruction en 2021 symbolise la tension croissante entre modernisation urbaine et préservation du patrimoine.

L’hôpital Le Dantec, avec son élégant bâtiment blanc aux fenêtres ajourées et colonnades rouge vif, a subi le même sort en 2022 . Ces édifices, comme beaucoup d’autres, sont sacrifiés sur “l’autel de l’argent et de la modernisation”, selon les termes de l’architecte Carole Diop .

La situation est d’autant plus alarmante que ces démolitions concernent des bâtiments représentatifs de différentes périodes architecturales :

– L’époque coloniale (bâtiments Art déco)

– La transition vers l’indépendance (style moderniste)

– Les premières décennies post-indépendance (architecture brutaliste)

Les causes profondes de cette disparition programmée Plusieurs facteurs expliquent cette érosion accélérée du patrimoine bâti sénégalais :

La pression foncière et la spéculation immobilière: A Dakar, où le mètre carré avoisine les 3.000 euros, la valeur du terrain dépasse souvent celle du bâtiment historique qui s’y trouve . Cette réalité économique rend les projets de conservation difficilement viables face aux promoteurs immobiliers.

L’explosion démographique: La population dakaroise a presque doublé depuis 2000, atteignant environ 4 millions d’habitants . Cette croissance fulgurante crée une demande en logements et infrastructures que la ville tente de satisfaire au détriment parfois de son patrimoine.

Le cadre légal insuffisant :Oumar Badiane, directeur du patrimoine culturel national, déplore l’impuissance des institutions face aux démolitions. Seul le Bureau d’architecture et des monuments historiques (BAMH) est habilité à arrêter les chantiers, mais il intervient souvent trop tard . Les sanctions existantes sont rarement appliquées et jugées insuffisamment dissuasives .

Les démolitions surprises: De nombreux bâtiments classés sont détruits “par surprise, le week-end ou la nuit”, ne laissant aux défenseurs du patrimoine que la possibilité de constater les dégâts a posteriori .

Initiatives de sauvegarde et résistance citoyenne Face à cette situation, des architectes et passionnés du patrimoine se mobilisent pour documenter et sauver ce qui peut encore l’être : L'”inventaire avant disparition” Carole Diop et Xavier Ricou ont entrepris de recenser 400 bâtiments “remarquables” de Dakar avant qu’ils ne disparaissent .

Au-delà de Dakar : le patrimoine en péril dans tout le Sénégal La problématique des bâtiments en ruine ne se limite pas à la capitale. Plusieurs sites historiques à travers le pays sont menacés :

L’île de Saint-Louis: Ancienne capitale de l’Afrique occidentale française, Saint-Louis possède un patrimoine colonial unique mais fragile. Le pont Faidherbe, les bâtiments administratifs et les maisons de commerce témoignent de cette époque révolue .

Le château de Richard Toll: Cette “Folie du Baron Roger”, du nom du gouverneur français qui le fit construire au XIXe siècle, se trouve aujourd’hui dans un état de délabrement avancé, malgré son importance historique .

Les bâtisses coloniales de Rufisque et Thiès: Comme le souligne un article de SenePlus, ces villes au “grand passé colonial” voient leur patrimoine architectural se dégrader progressivement, souvent transformé de manière incontrôlée ou simplement abandonné à son sort .

Perspectives et solutions pour l’avenir La sauvegarde du patrimoine bâti sénégalais nécessite une approche multidimensionnelle :

1. Réforme législative urgente: Comme le plaide Oumar Badiane, “il faut que tout le dispositif change, (il faut) une révision complète de la loi” pour protéger efficacement les monuments historiques .

2. Valorisation économique du patrimoine: Certains experts suggèrent de transformer ces bâtiments historiques en hôtels ou musées, comme cela se fait avec succès dans d’autres pays africains . Cette approche pourrait concilier préservation et rentabilité économique.

3. Sensibilisation du public: Les initiatives comme celle de Carole Diop et Xavier Ricou contribuent à éveiller les consciences sur la valeur culturelle et identitaire de ce patrimoine architectural .

4. Implication des nouvelles autorités: Les élections de 2024 ont porté au pouvoir des dirigeants promettant le changement. Les défenseurs du patrimoine espèrent une prise de conscience politique avant que “ce ne soit la catastrophe” .

Un patrimoine entre deux rives Les bâtiments en ruine du Sénégal racontent une histoire complexe, à la croisée des héritages colonial et post-colonial, des traditions africaines et des influences occidentales. Leur préservation ne relève pas seulement de la nostalgie, mais d’un impératif de transmission mémorielle et identitaire. Comme le souligne Xavier Ricou, il est essentiel de “savoir d’où l’on vient, de quelle brique on est constitué” . Dans un Sénégal en pleine mutation, où la modernité semble souvent s’opposer à la tradition, ces bâtiments en péril représentent autant de ponts entre le passé et l’avenir, dont la disparition appauvrirait irrémédiablement le tissu culturel du pays. La bataille pour sauver ces témoins architecturaux est donc bien plus qu’une question de conservation : c’est un combat pour préserver l’âme même des villes sénégalaises, leur singularité et leur histoire dans un monde de plus en plus uniformisé.