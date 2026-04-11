Sur invitation de Fatoumatta Bah Barrow, Première Dame de la Gambie, celle du Sénégal, Marie Khone Faye, a pris part au Forum des Premières Dames du programme SWEDD+ et sur la tolérance zéro aux violences basées sur le genre (VBG), tenue à Banjul du 8 au 10 avril 2026.

Face à une réalité encore alarmante, une femme sur cinq étant victime de violences avant 18 ans selon UNICEF, elle a lancé un appel collectif à l’action : « passer des engagements aux actions concrètes ».

« Il nous faut apporter des réponses structurelles à ces défis majeurs, en accompagnant pleinement le développement des femmes », a déclaré Mme Faye.

À travers le projet SWEDD+ (Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel) cette ambition prend forme grâce aux actions de maintien des filles à l’école, de renforcement de l’autonomie économique des femmes tout en garantissant leur accès aux soins.

Pour Marie Khone Faye prévenir les violences, c’est d’abord donner aux « filles et aux femmes les moyens d’exister pleinement ».

Dans cette dynamique, elle a également appelé à l’union et à la solidarité, concrétisées par la signature de l’Alliance des Premières Dames pour la tolérance zéro aux violences basées sur le genre, aux côtés de partenaires tels que UNFPA, la CEDEAO, la Banque mondiale et l’Union africaine.