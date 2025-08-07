Ballon d’Or 2025 : Voici la liste des 30 joueurs nominés

La liste officielle des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025, récompensant le meilleur footballeur de la saison 2024-2025 a été dévoilée ce jeudi 7 août par France Football, via le site et l’application de L’Équipe.

Sans tournoi international majeur cet été, les performances en club, notamment en Ligue des champions et à la Coupe du monde des clubs, dominent les critères. Parmi les favoris, Ousmane Dembélé (PSG) se distingue après un triplé historique (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions) avec 37 buts et 14 passes décisives. Lamine Yamal (Barcelone), âgé de 17 ans, est un sérieux prétendant avec 18 buts, 25 passes décisives et un doublé Liga-Copa del Rey. Raphinha (Barcelone), avec 34 buts et 25 passes, et Mohamed Salah (Liverpool), artisan du titre en Premier League, sont également en lice, malgré des parcours européens décevants. Vitinha (PSG) et Nuno Mendes (PSG) gagnent du terrain, boostés par leurs performances en club et en Ligue des nations avec le Portugal.

D’autres noms probables incluent Kylian Mbappé (Real Madrid), malgré une saison sans titre, Achraf Hakimi (PSG), Désiré Doué (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) et Robert Lewandowski (Barcelone).