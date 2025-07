Bakel : le préfet interdit la circulation des motos entre minuit et 6 heures, du 24 juillet au 24 août 2025

Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le Département de Bakel de minuit à 06 heures pour la période allant du 24 juillet 2025 au 24 août 2025, informe un arrêté du préfet du département de Bakel.

Les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de la santé et des forces de défense et de sécurité ne sont pas concernés.

L’arrêté souligne que pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée aux personnes dont les activités professionnelles la justifient.