Bafétimbi Gomis au chevet des Lions : « J’ai vu un groupe uni, concentré, porté par un management exigeant »

Après sa visite aux bureaux de la FIFA en Afrique, Bafétimbi Gomis a tenu à effectuer un déplacement significatif auprès de l’équipe nationale du Sénégal, engagée dans une nouvelle campagne de Coupe d’Afrique des Nations. Un geste symbolique, porteur d’encouragements et de reconnaissance envers un groupe qu’il juge animé d’une énergie exceptionnelle.

« Après ma visite aux bureaux de la FIFA en Afrique, il était important pour moi d’aller à la rencontre de l’équipe nationale du Sénégal », a déclaré l’ancien attaquant, soulignant l’importance de ce moment de partage avec les Lions.

Selon Bafétimbi Gomis, la sélection sénégalaise vit une compétition particulière, portée par tout un peuple. « Portée par plus de 18 millions de Sénégalais, cette sélection vit une Coupe d’Afrique avec une énergie et une ferveur exceptionnelles », a-t-il confié, mettant en avant l’élan populaire qui accompagne l’équipe.

Accueilli par la délégation officielle et le sélectionneur national, l’ancien international français a pu échanger avec l’ensemble du groupe, des cadres expérimentés aux jeunes talents. « Accueilli par la délégation et le sélectionneur, j’ai eu le plaisir d’échanger avec les leaders, les joueurs d’expérience et les jeunes talents, et de leur apporter mon soutien », a-t-il expliqué.

Impressionné par l’état d’esprit qui règne au sein de la tanière, Bafétimbi Gomis a salué la cohésion et la rigueur du collectif. « J’ai vu un groupe uni, concentré, porté par un management exigeant et un véritable esprit collectif », a-t-il souligné, avant de formuler ses vœux pour la suite de la compétition.

« Tous mes vœux de réussite au Sénégal pour aller au bout de cet objectif et décrocher ce trophée majeur », a conclu celui que le monde du football surnomme “La Panthère”.

Pour rappel, Bafétimbi Gomis est un ancien footballeur international français, évoluant au poste d’attaquant. Il a officiellement pris sa retraite le 11 novembre 2024, à l’âge de 39 ans. Au cours de sa carrière, il s’est illustré dans plusieurs clubs de renom, notamment l’AS Saint-Étienne, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, Galatasaray et Al-Hilal FC, laissant l’image d’un buteur puissant et respecté sur les pelouses européennes et internationales.