Badara Gadiaga s’enfonce, son dossier corsé, ses transactions bancaires visées

Selon Libération, le procureur a décidé de durcir le ton en sollicitant l’ouverture d’une information judiciaire. Trois infractions sont visées : discours contraire aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République. Un mandat de dépôt a également été requis.

Le dossier a été confié au doyen des juges d’instruction, mais l’audition prévue ce vendredi a été reportée à lundi à la demande de ses avocats, notamment Mes Hadji Oumar Youm, Djiby Diallo, Malick Fall, Alioune Badara Fall, Abdou Alassane Diallo, Souleymane Soumaré et Papa Latyr Faye.

À l’origine de cette affaire, un extrait de l’émission Jaakaarlo Bi, diffusée sur la TFM, et largement relayé sur les réseaux sociaux le 6 juillet. Le contenu a immédiatement attiré l’attention du parquet, qui a saisi la DSC pour l’ouverture d’une enquête. Badara Gadiaga a été convoqué le 9 juillet et interrogé en présence de ses conseils.

Lors de son audition, il a reconnu que ses propos, tenus dans le cadre d’un débat sur la sortie polémique du Premier ministre Ousmane Sonko contre le corps judiciaire, étaient à l’origine de la procédure. Invité à expliquer certaines expressions en wolof – notamment yaaxxataan et xalé bu jigéen bu xélam wayagul – il a précisé que la première faisait référence à la « corruption de la jeunesse » et que la seconde désignait, selon lui, la protection légale des mineurs jusqu’à 21 ans.

S’agissant de ses propos sur le contexte américain, où il affirmait qu’un leader politique aurait été condamné pour avoir dormi dans la même chambre qu’une mineure, Gadiaga a indiqué qu’il répondait aux accusations du député Amadou Ba, et qu’il s’appuyait sur une décision de justice, tout en affirmant avoir fait preuve de retenue.

Il a toutefois refusé de répondre aux questions sur les entreprises dont il serait propriétaire ou copropriétaire, estimant que cette enquête avait pour but de « faire plaisir à un homme et faire taire une voix discordante ». Il a rappelé que la liberté d’expression est garantie par la Constitution.

Enfin, Libération révèle que les enquêteurs ont identifié des mouvements financiers jugés suspects. Entre le 4 mai et le 29 juin 2025, près de 9 millions FCFA auraient transité via le compte Orange Money de sa société GSIE, logée à la Banque Atlantique. Des réquisitions ont été adressées à plusieurs banques, à la Direction des Transports terrestres et à la Conservation foncière pour approfondir les investigations.