Bac 2026 : La date limite du dépôt des candidatures fixée au…

Les inscriptions à l’examen du Baccalauréat 2026 sont en cours et prendront fin le vendredi 9 janvier 2026 à 17 heures précises, délai au-delà duquel aucune candidature ne sera acceptée. L’information est donnée par l’Office du Baccalauréat, qui annonce que la période de réception des dossiers de candidature est actuellement ouverte.

L’institution précise, dans un communiqué daté du 5 janvier 2026, que cette échéance est arrêtée conformément à l’arrêté n° 040901 du 14 novembre 2025 portant organisation de l’examen. Il est clairement indiqué qu’aucune inscription tardive ne sera recevable. Tout candidat non enregistré sur la plateforme PortailBAC dans les délais impartis sera considéré comme forclos, sans possibilité de régularisation ultérieure.

Aussi l’Office du Baccalauréat d’inviter les chefs d’établissement, les directeurs de CAOSP, les responsables des examens, ainsi que les candidats et leurs parents, à prendre les dispositions nécessaires afin de garantir le dépôt effectif des dossiers sur la plateforme Portail BAC. Il est également demandé de veiller à la validation complète des candidatures avant la date limite, afin d’éviter tout préjudice lié à des retards administratifs.

L’Office du Bac appelle à la responsabilité, à la vigilance et à la collaboration de l’ensemble des acteurs concernés pour assurer le bon déroulement de l’organisation de l’examen du Baccalauréat 2026.