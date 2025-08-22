Babacar Ba : « Les propos de Bougar Diouf sur la Casamance et l’armée sont dangereux et indéfendables »

Convoqué par la police, précisément à la division de la cybercriminalité, Bougar Diouf, président de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), a lancé un appel au soutien des Patriotes, des journalistes et de la société civile.

Cette convocation fait suite à des propos qu’il aurait tenus sur le conflit casamançais et l’armée, suscitant une vive polémique.

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, connu pour son engagement en faveur des droits de l’homme et de la liberté d’expression, a tenu à se démarquer des déclarations de Bougar Diouf. Sur le réseau social X, il a rejeté fermement ses propos.

« Les propos qui auraient été tenus par Bougar Diouf et qui lui ont valu une convocation à la division de la cybercriminalité sont dangereux et indéfendables. On ne peut pas, sous prétexte de la liberté d’expression, se permettre de surfer sur des fibres aussi sensibles que le conflit casamançais et l’armée. Autant nous défendons fermement la liberté d’expression, autant on ne saurait cautionner des écarts de langage qui peuvent saper la cohésion nationale », a écrit Babacar Ba.

Pour sa part, Bougar Diouf a réaffirmé sa position. Après sa convocation, il a indiqué sur ses réseaux sociaux qu’il maintenait ses propos, estimant qu’ils s’inscrivent dans son combat pour « la défense de l’État de droit et de l’unité nationale ».