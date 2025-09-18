Les avocats d’Abdou Nguer saisissent le Procureur pour fixer l’audience : un retard dénoncé dans l’affaire du chroniqueur détenu

Les avocats du chroniqueur Abdou Nguer, détenu depuis près de six mois à la prison de Rebeuss, ont officiellement saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour demander l’enrôlement de son dossier et la fixation d’une audience. Dans une lettre datée du 11 septembre 2025, signée par Me Baba Diop, la défense dénonce un “retard injustifié” dans le traitement de l’affaire, alors que l’instruction est clôturée depuis près d’un mois.

Abdou Nguer, chroniqueur à SenTV et analyste politique connu pour ses interventions critiques à l’égard du gouvernement, a été arrêté le 14 avril 2025 par la gendarmerie. Il est accusé de diffusion de fausses nouvelles, d’offense au chef de l’État et d’apologie de crime, sur la base de cinq vidéos et d’un post TikTok controversé qu’il nie avoir publié. Placé sous mandat de dépôt le 17 avril, il a vu sa demande de liberté provisoire rejetée en mai, malgré les protestations de ses avocats qui soulignent l’absence de preuves solides liant leur client au contenu incriminé.

Dans la correspondance adressée au Procureur, Me Baba Diop rappelle que les procédures, instruites par le juge du 3e cabinet, portent sur des infractions supposées commises lors d’interventions dans diverses émissions. “Le juge a clôturé lesdites procédures depuis un mois bientôt et vous les a transmises”, écrit l’avocat, en référence aux numéros RI 31/40 et RI 40/25 du coffret 3e. Il insiste sur le fait que Nguer conteste ces accusations depuis l’enquête préliminaire et que sa détention prolongée, sans audience fixée, entrave l’exercice des droits de la défense. “Aujourd’hui il est temps de fixer l’audience, afin de nous permettre d’exercer les droits de notre charge”, conclut la lettre, en appelant aux “diligences habituelles” du parquet.