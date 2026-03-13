Un avion américain de ravitaillement en carburant s’est écrasé dans l’ouest de l’Irak, a annoncé jeudi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), qui précise que la perte de ce KC-135 n’est « pas due à des tirs hostiles ou amis ». « Les opérations de secours sont en cours », ajoute le Centcom dans un communiqué, selon lequel un autre avion impliqué a pu se poser en sécurité.

Aucun détail sur le nombre de personnes à bord de l’avion n’a été donné, ni sur leur état actuel. « De plus amples informations seront fournies au fil des développements », assure le Centcom, qui demande de la « patience » le temps de « rassembler des détails supplémentaires et de fournir de la clarté pour les familles des militaires » concernés.

La perte de KC-135 représente la quatrième d’un avion américain depuis le début de la guerre contre l’Iran après que trois avions de combat F-15 ont été abattus par des tirs amis accidentels du Koweït. D’une longueur de 41,5 m pour une envergure de près de 40 m, le Boeing KC-135 «Stratotanker» possède quatre réacteurs et a une capacité de chargement pouvant aller jusqu’à plus de 38 tonnes selon sa configuration.

Un avion ravitailleur américain s’écrase en Irak (armée)

Un Boeing KC-135 Stratotanker de l’US Air Force roule sur la base aérienne de Morón de la Frontera, dans le sud de l’Espagne, le 27 août 2021. REUTERS/Marcelo del Pozo