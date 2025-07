Une avancée majeure dans la lutte contre la tuberculose au Sénégal

Pour la première fois au Sénégal, une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), dirigée par le professeur Souleymane Mboup , a réalisé une prouesse scientifique d’envergure : le séquençage complet du génome du complexe Mycobacterium tuberculosis, l’agent pathogène responsable de la tuberculose. Cette avancée, accomplie dans le cadre de l’enquête nationale de pharmaco-résistance 2023 en collaboration avec le Programme Nationale de lutte contre la Tuberculose (PNT), marque un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie, qui constitue un défi majeur de santé publique avec environ 14 000 nouveaux cas annuels au Sénégal, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Sous la supervision du Dr Abdou Padane , responsable de la plateforme génomique de l’IRESSEF, et du Dr Seyni Ndiaye, biologiste, les travaux ont permis d’identifier avec une précision inégalée les mutations génétiques à l’origine de la résistance aux antibiotiques. Cette capacité à décrypter l’ADN de la bactérie ouvre la voie à des traitements personnalisés, adaptés au profil de résistance de chaque souche. « Avant, nous étions dans l’approximation. Aujourd’hui, nous savons exactement de quelle souche il s’agit, quelles sont ses mutations et à quels traitements elle résiste », explique Dr Ndiaye.

Grâce à cette technologie, les cliniciens peuvent désormais prescrire les molécules les plus efficaces, réduisant ainsi les risques d’échecs thérapeutiques et optimisant la prise en charge des patients. Cette précision représente une avancée majeure, notamment dans un contexte où la tuberculose multirésistante (TB-MR) constitue une menace croissante.

L’IRESSEF s’est doté de séquence de dernière génération et d’une équipe de jeunes chercheurs formés à l’analyse, au contrôle et à l’interprétation des données génétiques. Une fois les analyses finalisées, les résultats sont transmis aux médecins, qui peuvent ajuster les traitements en conséquence. Cette infrastructure positionne le Sénégal comme un leader en Afrique dans le domaine de la génomique appliquée à la santé publique.

Au-delà de l’amélioration des diagnostics et des traitements, cette avancée renforce la surveillance épidémiologique. En identifiant les souches résistantes et en cartographiant leur propagation à travers le territoire, les autorités sanitaires peuvent anticiper et contrôler la diffusion de la tuberculose, un enjeu crucial pour limiter les épidémies.

Cette première scientifique s’inscrit dans une dynamique mondiale de lutte contre la tuberculose par l’innovation. Le professeur Souleymane Mboup, figure pionnière dans la recherche sur le VIH en Afrique, confirme avec son équipe le rôle de l’IRESSEF comme acteur clé dans la recherche médicale continentale. Cette réussite illustre également le potentiel des institutions africaines à développer des solutions locales face aux défis sanitaires mondiaux.

En renforçant les capacités de diagnostic, de traitement et de surveillance, cette avancée pose les bases d’une lutte plus efficace contre la tuberculose au Sénégal. Elle ouvre également la voie à des applications dans d’autres domaines, comme l’étude génomique d’autres pathogènes tels que le VIH ou le paludisme. Avec cette prouesse, le Sénégal affirme son ambition de devenir un hub d’excellence en recherche médicale, au service de la santé des populations africaines et au-delà.