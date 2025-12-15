«Il avait du mal à….» : Les avocats de Farba révèlent les moments difficiles du face à face de leur client avec le juge

L’audition de Farba Ngom est terminée au Pool Judiciaire financier (PJF). Celle-ci s’est déroulée dans d’excellentes conditions, selon les avocats du député.

«Il a été très à l’aise par rapport aux questions qui lui ont été posées», indique Me Baboucar Cissé. Cependant, indique la robe noire, «le juge lui accordait de temps en temps une pause parce qu’il avait du mal à respirer».

«Il lui accordait cette pause pour prendre ses médicaments. Malgré tout, il a tenu à être entendu par le Juge d’instruction sur les faits qui lui sont reprochés. Ce moment, il l’attendait depuis 10 mois», ajoute Me Cissé.

Lui et ses camarades du pool d’avocats du député se disent confiants et «convaincus que les faits qui sont reprochés à Monsieur Farba Ngom ne sont pas établis».

Me Cissé estime aussi qu’il n’y a pas de détournement de deniers publics et aucune question liée à un détournement de deniers publics n’a été posée à son client lors de l’audition.

Et en raison de l’état de santé de son client, il a demandé sa libération.