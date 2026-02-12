Autonomisation des femmes des Îles du Saloum : le projet GEFI révèle des résultats prometteurs

La présentation des résultats de l’évaluation d’impact du projet Gouvernance Féminine et Innovation (GEFI) s’est tenue ce mardi à Dakar. Mis en œuvre entre 2020 et 2024 dans les villages de Niodior, Dionewar et Falia, situés dans le delta du Saloum, ce projet visait à renforcer l’autonomisation économique et sociale des femmes transformatrices de ressources conchylicoles et halieutiques.

Soutenu dans le cadre de la politique d’aide internationale féministe du Canada, GEFI avait pour ambition d’améliorer durablement le développement économique, social et environnemental de ces communautés rurales, tout en favorisant l’émergence d’un leadership féminin local.

Des résultats encourageants

L’évaluation, conduite à travers une approche combinant méthodes quantitatives et qualitatives, met en lumière plusieurs avancées notables. Selon les conclusions présentées, le projet a permis une amélioration significative des revenus et des conditions de vie des femmes bénéficiaires, notamment celles ayant participé activement aux différentes activités proposées.

Les indicateurs relatifs au niveau de vie, tels que la possession de biens durables, ont connu une progression sensible entre 2021 et 2024. L’étude révèle également que les formations en gestion financière, transformation durable et adaptation au changement climatique ont été globalement bien accueillies, avec un taux de satisfaction supérieur à 50 %.

Sur le plan de l’autonomisation, des progrès ont été enregistrés en matière de prise de décision et de gestion des ressources. Toutefois, l’étude précise que moins de 10 % des femmes peuvent être considérées comme pleinement autonomisées, ce qui montre que des efforts supplémentaires restent nécessaires.

Des impacts différenciés

L’un des principaux enseignements de cette évaluation est le caractère inégal des effets du projet. Les analyses montrent en effet que les retombées positives ont été plus marquées chez les femmes disposant déjà de ressources ou de compétences préexistantes. À l’inverse, les ménages les plus vulnérables ont bénéficié de façon plus limitée des opportunités offertes.

Cette réalité souligne, selon les auteurs de l’étude, la nécessité de mettre en place des stratégies d’accompagnement différenciées afin de toucher davantage les femmes les plus défavorisées.

Une gouvernance locale renforcée

Le projet GEFI a également contribué à structurer les groupements de femmes et à promouvoir leur implication dans la gouvernance des unités de transformation. La création de conseils d’administration, l’appui à la création de micro-entreprises et le développement de réseaux de distribution sans intermédiaires figurent parmi les mécanismes mis en place pour pérenniser ces acquis.

Cependant, certaines limites ont été relevées, notamment le manque d’équipements adaptés pour les activités ostréicoles ou encore des besoins en soutien logistique non prévus initialement.

Des recommandations pour l’avenir

À l’issue de l’évaluation, plusieurs recommandations ont été formulées. Les experts préconisent notamment :

L’allongement de la durée des projets afin de permettre une meilleure consolidation des innovations introduites ;

Le renforcement des réseaux de femmes et de leur accès au financement ;

Des campagnes de sensibilisation pour favoriser une participation plus inclusive au sein des communautés.

Malgré les défis identifiés, les conclusions générales confirment que GEFI a contribué à améliorer les conditions de vie des femmes des Îles du Saloum et à promouvoir une gouvernance économique plus inclusive et durable.

Cette étude a été réalisée avec l’appui technique et financier du Partenariat pour les politiques économiques (PEP), dans le cadre d’un programme soutenu par Affaires Mondiales Canada.