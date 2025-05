Auto-écoles : les moniteurs dénoncent leur éviction du stade Léopold Sédar Senghor

Les membres de l’Amicale des moniteurs et employés des auto-écoles sont montés au créneau ce mercredi 7 mai 2025. Lors d’une conférence de presse tenue à Dakar, ils ont exprimé leur profond mécontentement suite à leur déguerpissement du site d’examen du stade Léopold Sédar Senghor, sans qu’aucune solution alternative ne leur ait été proposée jusqu’à présent.

Regroupés au sein de leur amicale, ces professionnels de la formation à la conduite déplorent une décision jugée brusque et préjudiciable, qui perturbe le bon déroulement des examens de permis de conduire. « Nous dénonçons avec vigueur notre déguerpissement sans concertation ni plan de remplacement. À ce jour, nous n’avons reçu aucune indication sur un nouveau site », ont-ils martelé devant la presse.

Ils appellent le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens à prendre ses responsabilités face à ce qu’ils qualifient de situation préoccupante. « Le ministère doit intervenir de toute urgence. Il en va de la continuité de nos activités, mais surtout de la sécurité routière », ont-ils averti.

Pour l’amicale, il est impératif de rappeler qu’« un système de sécurité routière efficace commence par une formation rigoureuse et accessible ». Or, selon eux, l’absence d’un lieu d’examen fonctionnel compromet gravement cet objectif.

Les moniteurs des auto-écoles espèrent une réaction rapide des autorités pour éviter une paralysie totale du secteur et des conséquences en chaîne sur la formation des conducteurs à travers le pays.