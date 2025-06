L‘audition de Ndeye Saly Diop Dieng dans le fond s’est déroulée sous haute tension, a indiqué Les Échos dans son édition de ce samedi 14 juin.

Selon le journal, six autres personnes sont appelées à comparaître par le président de la commission d’instruction de la Haute Cour de justice.Djiby Diakhaté, Aby Sané, Mor Seck, Ndongo Mbaye, Ibrahima Ndiaye et Ndeye Nogoye Lo ont reçu et déchargé leur convocation notifiée par la Division des investigations criminelles (Dic).