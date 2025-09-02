AUDITION À LA SR : Amidou Djiba se débine et sollicite la clémence de la Justice

Amidou Djiba (61 ans), porte‐parole autoproclamé de l’aile politique du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) de Mangoukoro, avait été écroué vendredi dernier par le doyen des juge pour complot contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs criminelle.

Même s’il a reconnu son statut de responsable du Mfdc qu’il a intégré comme simple militant avant de gravir les échelons, Amidou Djiba a mis de l’eau dans son vin.

Dans les faits, ce dernier a été intercepté par la Section de recherches (Sr) à la suite de propos et actes posés lors d’une cérémonie de commémoration du décès de l’abbé Diamacoune. A travers une vidéo, devenue virale, Amidou Djiba

s’est permis de proclamer l’indépendance de la Casamance. Plus grave, devant le public, Amidou Djiba a présenté un drapeau et chanté un hymne

qui serait, d’après ses délires, les emblèmes de la «République de Casamance ». Enfin, le mis en cause s’est permis de taxer le Chef de l’État de «nouveau‐né politique ».

Très sonné par son interception alors qu’il roulait à bord d’une moto, vers Bouloum, Amidou Djiba s’est carrément débiné lors de son troisième interrogatoire dans les locaux de la Sr. Le mis en cause a prétendu qu’en qualifiant le Chef de l’État de «nouveau‐né », il ne visait nullement à l’offenser. Selon lui, ce terme traduisait uniquement la jeunesse du Président et son entrée récente dans la vie politique.

Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une insulte, rappelant qu’en tant que Sérère, le Président est pour lui un cousin en raison de ses origines Diola, et qu’il nourrit une grande admiration à son égard. Conscient que le Président constitue la première institution de la République, il a affirmé lui devoir respect et considération. Amidou Djiba a exprimé ses regrets si ses propos ont pu porter atteinte à l’honneur du Chef de l’Etat ou à d’autres personnes, insistant sur le fait que son intention n’a jamais été de rabaisser qui que

ce soit, mais seulement de faire entendre sa voix.

Concernant les drapeaux brandis ou les chants entonnés dans les vidéos, il a soutenu qu’il n’a jamais été question de proclamer l’indépendance de la Casamance, ni de former un gouvernement ou de déclarer un Etat. Amidou Djiba jure qu’il ignorait que ses déclarations pouvaient être interprétées comme une atteinte à la République.

Enfin, ayant appris qu’il est poursuivi pour atteinte à la sé‐ curité de l’État, il a exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice. Trop tard…