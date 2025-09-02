Audit des finances publiques« Envol immobilier » : 14 milliards pour l’immeuble Cheikh Seck, 5,6 milliards de commissions occultes révélées !

L’audit des finances publiques a mis au jour une vaste opération financière impliquant le projet dit « Envol immobilier », révélant des détournements présumés de plusieurs milliards de francs CFA.

Selon les révélations du quotidien Libération, l’État avait ouvert, en 2016, un compte intitulé « État du Sénégal/Cmd » à la Banque of Africa (Boa). Ce compte a été crédité de 9,3 milliards de francs CFA, avant que 8,6 milliards issus du fonds « Sukuk Sogepa » ne soient directement encaissés au profit d’un « transfert anticipé » lié à la sphère ministérielle d’Ousmane Tanor Dieng.

L’audit relève également que 14,48 milliards de francs CFA ont servi à l’acquisition de l’immeuble Cheikh Seck, siège actuel du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Ces mouvements financiers, retracés dans les comptes de l’État, sont désormais au cœur des investigations judiciaires.

Par ailleurs, de nouvelles révélations concernent le versement de commissions estimées à 5,6 milliards de francs CFA à des intermédiaires, après l’opération du « Sukuk Sogepa ». Ces éléments laissent apparaître un réseau complexe de transactions qui, selon les enquêteurs, méritent un approfondissement pour établir toutes les responsabilités.