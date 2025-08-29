Audit des finances publiques : la DIC enquête sur 63 comptes bancaires utilisés pour des dépenses extra-budgétaires

En plus de l’affaire « Sukuk Sogepa », la Division des investigations criminelles (DIC) enquête sur 63 comptes commerciaux qui, d’après la Cour des comptes, ont servi à effectuer des dépenses extra-budgétaires.

À ce propos, 63 comptes ouverts dans différents établissements de la place sont sous enquête. Plusieurs directeurs généraux ou adjoints de banques (Bsic, Brm, Bridge Bank, Nsia, Ecobank, Bdk, Boa, Banque Atlantique, Crédit du Sénégal, Fnb Bank, Société Générale…) rapporte « Libération », ont été discrètement entendus par la DIC, qui compte retracer toutes les opérations bancaires ainsi que leurs bénéficiaires finaux.

Cependant, l’audit de l’ancien directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, est lié à un virement de 10 milliards de FCFA provenant des fonds du « Sukuk Sogepa ».