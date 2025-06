le chef de l’état accorde une audience aux élus locaux lors de sa tournée

Dans le cadre de sa tournée économique dans le Nord, le président de la République a rencontré des élus locaux de la région à Saint-Louis. Une occasion pour ces derniers de soumettre leurs doléances au Chef de l’État.

Rendez-vous important dans l’agenda de sa tournée de 48 heures, Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience à un une trentaine d’élus locaux. Une rencontre que les leaders du département de Podor ont exploitée à fond. Maire de la commune de Podor, Mamadou Racine Sy parle d’une rencontre positive. « Le président de la République a tenu à écouter l’ensemble des élus locaux présents dans la salle. Ce qui a donné lieu à des échanges constructifs », a déclaré Mamadou Racine Sy. Lors de sa prise de parole, il a exposé les doléances du département de Podor. Il s’agit entre autres de l’enclavement, du manque d’infrastructures, mais aussi de structures de santé adéquates.

« On a eu des échanges et évidemment, ils ne peuvent pas se traduire par des réponses immédiates. Mais il nous a suggéré de consigner ça dans une lettre qu’il faudra envoyer aux différents ministères concernés », a expliqué le maire de Podor. Dans le domaine de la santé, il a plaidé pour que le centre de santé de la commune soit érigé en hôpital. Ce qui permettrait, selon lui, de répondre aux nombreuses attentes des populations. La question foncière a été également évoquée par l’édile de Podor. Et sur ce point, il a souligné l’urgence d’élargir le périmètre communal. Pour sa part, le maire de la commune de Méry s’est félicité du temps que le chef de l’État a accordé aux élus du Nord. Il a saisi l’opportunité pour attirer l’attention du président de la République sur les réalités de cette partie du pays.

« Il nous a fait une agréable surprise en donnant la parole à tous les élus présents. Les doléances tournent essentiellement autour des problèmes de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’accès aux infrastructures de base. Ce sont des problèmes réels dans le Fouta et c’était une belle tribune pour les exposer», a indiqué Aboubacry Sow. «Cela a été un échange fructueux et il a bien apprécié la démarche. Cela fait 37 ans que je suis en service. Mais j’avoue que je n’ai jamais vu un chef d’État aussi ouvert, disponible, à l’écoute des populations de la base », a ajouté le maire de Méry, par ailleurs ancien directeur général de la Saed. En dehors du maire de Podor et celui de Méry, d’autres élus du département ont participé à la rencontre. C’est le cas du maire de Fanaye, Aliou Gaye ou encore du président du Conseil départemental de Podor, Mamoudou Dia.