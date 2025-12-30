Auchan Mermoz : deux clients font 600 000 F CFA de courses et tentent de quitter le magasin sans payer, ils ne savaient pas que…

Deux clients d’Auchan Mermoz ont été arrêtés et déférés au parquet pour vol, mercredi dernier. Après avoir fait leurs courses, ils voulaient quitter le magasin sans payer. Mais ils ne savaient pas que les vigiles les avaient à l’œil. Ces derniers les ont interpellés et conduits à la gendarmerie de Ouakam.

Les mis en cause «ont-ils agi de connivence ?», se demande Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi. Le journal, qui signale que les faits se sont déroulés lundi dernier, rapporte que le premier, H. Preira, se présente en étudiant. «Il a tenté de quitter les lieux après avoir fait des courses évaluées à 296 250 F CFA. Le deuxième, I. C. B. Josiane, a adopté le même procédé après des ‘achats’ à hauteur de 305 910 F CFA.»

«Interpellés grâce à la vigilance des vigiles, les deux mis en cause ont reconnu les faits et sollicité la clémence de la justice», conclut Libération.