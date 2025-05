Attention au détournement d’objectifs (Par Souleymane Jules SÈNE)

Dans un contexte marqué par la précarité grandissante des entreprises de presse, les aides publiques et les fonds d’appui à la viabilité économique des médias suscitent de plus en plus de débats. Destinés à mon avis à favoriser la restructuration, la modernisation et la stabilité financière des organes de presse, ces fonds sont, dans bien des cas utilisés à contre-emploi pour ne pas parler de détournement d’objectifs. En lieu et place d’une stratégie de transformation durable, ils servent souvent à colmater les brèches sociales, sous la pression directe des syndicats de la presse.

La situation des travailleurs de l’information est incontestablement alarmante; salaires impayés, contrats précaires, menaces de licenciement… Face à cette détresse, les syndicats montent au créneau pour exiger des régularisations immédiates. Leur combat est certes très légitime mais cependant, en réclamant que les fonds reçus soient directement affectés au paiement des salaires en souffrance, ils poussent parfois les dirigeants d’entreprises de presse à sacrifier la vision à long terme sur l’autel de l’urgence.

Au lieu de repenser les modèles économiques, d’investir dans des outils modernes, de former les ressources humaines ou de diversifier les sources de revenus, les fonds sont absorbés par la gestion courante des crises internes. Une solution temporaire, qui ne résout rien en profondeur et empêche la presse de sortir de sa spirale de dépendance et de fragilité.

Il serait temps d’instaurer une nouvelle dynamique de dialogue entre syndicats, patrons de presse et autorités de régulation. Un dialogue basé sur la lucidité et la responsabilité partagée. Il est possible et nécessaire de penser un usage équilibré des ressources en affectant une part aux obligations sociales immédiates, tout en préservant une marge pour les investissements structurels car sans réforme profonde, les entreprises de presse resteront des châteaux de cartes, toujours au bord de l’effondrement. Et les emplois que l’on tente de sauver aujourd’hui seront irrémédiablement perdus demain. Il en va de l’avenir de la presse, mais aussi de la démocratie.